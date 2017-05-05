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Достижения грузинских учащихся не достигают международного среднего уровня - министр образования
05.05.2017 17:46
Министр образования обнародовал исследование международной компании Timss and Pirls, включающее результаты 2015 года. Согласно международному исследованию, в Грузии результаты 2015 года по сравнению с показателями прошлых лет по математике и естествознанию улучшились, тем не менее, результат Грузии ощутимо отстает от международного уровня.
Международное исследование Timss изучает достижения учеников по математике и естественным предметам. По данным компании, 22% учащихся четвертого класса и 28% восьмиклассников не обладают даже минимальным знанием по математике. По предметам естествознания тот же показатель у 26% учеников четвертого класса и 30% восьмиклассников.
А исследование Pisa оценивает не только знание, предусмотренное учебным планом, но и его использование в практике, и общий уровень начитанности. Исследование, которое проводится с 2000 года раз в году, проверяет, насколько хорошо ученики подготовлены к активной и полноценной общественной жизни. По результатам, половина грузинских учеников не владеет базовыми компетенциями по предметам естественных наук.
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