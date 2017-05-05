В Грузии началось всенародное обсуждение проекта Конституции

05.05.2017 17:57 В Грузии начался процесс всенародного обсуждения изменений в Конституцию страны и проекта закона «Об Аджарской автономной республике». По информации пресс-службы парламента Грузии, первая встреча состоялась 5 мая в Кутаиси с населением региона Имерети.



К собравшимся в театре имени Лодо Месхишвили гражданам обратился председатель парламента и председатель комиссии по организации всенародного обсуждения конституционных изменений Ираклий Кобахидзе.



Он заявил, что государственная конституционная комиссия разработала совершенно новую редакцию Конституции, что позволит заменить полученный в наследство от правительства Саакашвили недемократический основной закон страны на демократический.



Кобахидзе подчеркнул, что всенародное обсуждение конституционных изменений недаром началось с Кутаиси, и пообещал, что основной закон оставит за этим городом статус парламентского города, а правительство сделает все для расширения функций Кутаиси и превращения его в академический городок.



«Планируются новые проекты, которые придадут Кутаиси совершенно новую нагрузку, и после осуществления этих проектов Кутаиси будет больше, чем просто парламентский город», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Он назвал три основные задачи, которыми руководствовалась государственная конституционная комиссия при разработке законопроекта. Это приведение основного закона страны в соответствие с принципами и нормами конституционного права, которым противоречит нынешняя Конституция. Это также формирование совершенной системы управления и устранение целого ряда технических и редакционных недочетов, которыми «богата» действующая Конституция, пояснил Кобахидзе.



Всенародное обсуждение конституционных изменений будет проходить до 15 мая включительно, и после Кутаиси с проектом Конституции ознакомят население Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди, Ахалцихе, Гори, Телави, Мцхета, Рустави и Тбилиси.



На следующем этапе комиссия по организации всенародного обсуждения планирует встречи с различными общественными группами. На обсуждение конституционных изменений отведен один месяц.



Как сообщалось ранее, состав комиссии по организации всенародного обсуждения конституционных изменений парламент Грузии утвердил на заседании 3 мая.















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