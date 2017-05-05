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Кобахидзе: Вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра


05.05.2017   18:00
Не дайте обмануть себя - вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра, - об этом, отвечая на вопрос в ходе всенародного обсуждения конституционного проекта в Кутаиси, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Что касается вопросов обороны. Было сказано, что у страны должен быть верховный главнокомандующий. У страны есть верховный главнокомандующий сегодня, будет и завтра. Это будет президент, но не дайте кому-либо обмануть себя - вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра. Это маленькая ложь, которую вам подбрасывают. Вооруженные силы не подчиняются верховному главнокомандующему. Вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра», - заявил Кобахидзе.






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