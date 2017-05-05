Статус президента остается прежним, но в полномочия вносятся поправки - Кобахидзе

05.05.2017 18:07 Совет безопасности дает президенту советы по тем вопросам, которыми уполномочено заниматься правительство, - об этом в ходе всенародного обсуждения конституционного проекта в Кутаиси заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, статус президента остается таким же, а в полномочия вносится два изменения, которые основаны на рекомендациях Венецианской комиссии.



«Что касается полномочий, вносятся две поправки. Одна касается Совета безопасности и по этому вопросу мы получили прямую рекомендацию от Венецианской комиссии. Они прямо говорили о том, что в таком виде Совет безопасности функционировать в этой системе не может. Главная проблема заключается в том, что Совет безопасности дает президенту советы по тем вопросам, которыми уполномочено заниматься правительство. Не может ведь кто-то советовать мне что-то по поводу того, что должен делать Тенгиз? Это исключено. Вот такой нонсенс заложен в нынешнюю конституцию.



Второй вопрос - представление судей Верховного суда. И в этом случае в отчете Венецианской комиссии за 2010 год черным по белому написано, что целесообразно передать право представления Высшему совету юстиции. Мы перепроверили эту позицию у экспертов Венецианской комиссии и они подтвердили, что такая поправка будет выглядеть более целесообразным.



Статус президента остается таким же, а в полномочия вносится два изменения, которые основаны на рекомендациях Венецианской комиссии», - заявил Кобахидзе.















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