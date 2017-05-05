Российских мотоциклистов не пустили из Армении в Грузию

05.05.2017 18:16 Четверо российских мотоциклистов не могут вернуться в Россию из Армении из-за того, что им отказали во въезде в Грузию. Пограничники объяснили это вопросами безопасности, туристы связывают отказ с мотопробегом «Ночных волков». Об этом Дождю рассказала одна из туристок Юлия Аскерова.



4 мая четверо российских мототуристов не смогли въехать в Грузию из Армении из-за отказа пограничных служб. Они пытались въехать в страну из Армении и направлялись в Россию.



«На границе нам сказали, что во въезде отказано в целях нашей безопасности. Там очень скудно комментировали произошедшее. Никакой официальной бумаги нам не дали. Мы думаем, что это запрет из-за пробега "Ночных волков"», — сообщила Аскерова. Всего границу не смогли пересечь четыре человека: Юлия Аскерова, Алексей Ведмидский, Константин Сергеев и Александра Султанова, которая ехала без мотоцикла как пассажир.



Вернуться через другие страны с мотоциклами туристы не могут. На границе Армении и Ирана им потребуется виза, а границы Армении с Азербайджаном и Турцией закрыты из-за Карабахского конфликта. Туристы могут вернуться в Россию только самолетом, но для этого им придется оставить в стране свои мотоциклы, рассказала Аскерова.



За время своего путешествия мотоциклисты уже были в Грузии. 30 апреля они въехали в страну через границу с Россией, а 2 мая направились в Армению. В посольстве России в Ереване у туристов приняли заявление о случившемся, а в посольстве Грузии их принять отказались. «Нам по домофону сказали, чтобы мы приходили в понедельник. На вопросы о том, что нам делать, сотрудники посольства не ответили», — сказала Аскерова. Она подчеркнула, что все туристы не состоят в сообществах мотоциклистов.



3 мая Грузия не пустила в страну около 50 российских байкеров из клуба «Ночные волки». В МВД Грузии сообщили, что байкеры пытались въехать в страну через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». В ведомстве также заявили, что посещение Тбилиси на 9 мая байкерами из «Ночных волков» не отвечает духу праздника и является нежелательным. 1 мая из-за подозрения в причастности к экстремистской организации во въезде байкерам отказала Польша. В мероприятиях, посвященных памяти красноармейцев, смогли участвовать представители европейских отделений мотоклуба, в том числе Беларуси.















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