Гаага продолжает расследование без сотрудничества с Россией

05.05.2017 19:37 Россия отказывается от сотрудничества с Международным уголовным судом о расследовании преступления российской-грузинской войны 2008 года. Несмотря на это, офис прокурора Международного уголовного суда не прекращает расследование. Он использует все материалы и отчеты, существующие до настоящего времени по данному вопросу, в том числе отчет комиссии Тальявинни.



Представители Министерства юстиции по всей Грузии проводят информационную кампанию, преследующую целью лучшее информирование общества о принципах и специфике работы Международного суда, и, разумеется, о деле по вопросу Грузии. Следует отметить, что для Международного суда это первое расследование, касающееся преступления войны на территории Европы. У офиса прокурора Международного уголовного суда до того есть опыт проведения такого расследования в африканских странах, следовательно, этот момент еще больше усугубляет интерес международной общественности.



В рамках информационной кампании представители Министерства юстиции провели встречи в местах компактного проживания беженцев в Коде и Церовани, а сегодня встретились со студентами университета Гори. Ректор университета Георгий Сосиашвили отметил, что российско-грузинская война для учащихся и преподавателей университета Гори является особенно чувствительной темой, поскольку 40% студентов являются как раз таки пострадавшими от войны 2008 года, или беженцами.



В беседе с "Голосом Америки" заместитель министра юстиции Гоча Лорткипанидзе заявил:



"В расследовании международного уголовного суда многое зависит от того, насколько эффективно будет идти следствие. На данном этапе у нас нет никакого основания, предполагать, что расследование не будет эффективным, наоборот. Грузинская сторона сотрудничает со следствием. Касательно российской стороны, могу просто констатировать факт, что ожидание, настроение сотрудничества существовало до того, как прокурор обратился к ним с ходатайством о сотрудничестве. Возможно, это настроение вызвало то, что является основанием для обращения прокурора, и затем решения досудебной палаты. Это то, что в значительной доле разговор идет, и это было в заявлении и реакции Российской Федерации, о преступлениях, направленных против грузинского населения. Любое международное преступление, предусмотренное римским статутом, уже является масштабным и тяжким фактом".



Исходя из того, что Россия не является договорной стороной Международного уголовного суда, офис гаагского прокурора не может проводить расследование в отношении нее, или на ее территории. т.н. Южная Осетия не принадлежит России, международное содружество считает эту территорию частью Грузии, соответственно офис прокурора юридически может проводить там расследование, но фактически невозможно осуществить такую операцию, поскольку она оккупирована Россией. Представители Министерства юстиции заявляют, что, несмотря на все это, если офис Бенсуды подтвердит преступления, совершенное российскими военными, правда, будет невозможно арестовать их на территории России, но если они попадут в другую страну-члена Гаагского суда, их там арестуют.



Руководитель департамента государственного представительства в международных судах Бека Дзамашвили заявил "Голосу Америки":



"Прежде всего, мы должны учитывать потенциально какие преступления может расследовать Международная уголовная прокуратура. В действительности на первом этапе выясняется, что разговор идет о преступлениях, совершенных против грузин, поэтому потенциально есть большая вероятность, что будет установлен вопрос ответственности другой стороны. Поскольку здесь разговор идет о преследовании грузин по этническому признаку, нарушении права на жизнь, нарушении права на собственность, совершенные против грузин, следовательно, потенциальный виновник с большой вероятностью будет на другой стороне. Например, индикацией этнической чистки может быть то, какое количество беженцев появилось в Грузии в результате этой войны. Они встретятся лично с этими людьми, и получат информацию из первоисточника, как бомбили, как горели их дома, как уничтожалась жизнь людей".



Гаагский прокурор получил разрешение расследовать преступления всех видов исходя из римского статута, что делает возможным расследование пытки и убийства. В решении суда особое место уделяется этнической чистке грузин; Сказано, что чистка преследовала целью изменение этнического состава населения Цхинвальского региона.





"Голосо Америки" (грузинская редакция)











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