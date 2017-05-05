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Евроатлантический курс Грузии определен в новых конституционных поправках


05.05.2017   19:53
Новая редакция проекта Конституции содержит много новых положений, заявил на встрече с населением региона Имерети в Кутаиси председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Встреча, устроенная комиссией по организации всенародного обсуждения конституционных изменений, состоялась в театре имени Ладо Месхишвили 5 мая.

По информации Ираклия Кобахидзе, новое в законопроекте состоит и в том, что внешнеполитические приоритеты Грузии возведены на конституционный уровень. В частности, они записаны в последней главе, в переходящих положениях.


«В последней главе Конституции, в переходящих положениях, есть значительное дополнение, своего рода поручение, задача конституционным органам, чтобы те приняли все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроанлантические структуры, в Евросоюз и НАТО. Это важная задача, наш внешнеполитический приоритет, и он прямо отражен в новой редакции Конституции Грузии», — сообщил Кобахидзе.


Как сообщалось ранее, состав комиссии по организации всенародного обсуждения конституционных изменений парламент Грузии утвердил на заседании 3 мая.






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