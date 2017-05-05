Премьер-министр Грузии посетит США с официальным визитом

05.05.2017 19:56 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 8 мая отправится с официальным визитом в США. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Официальный визит премьер-министра Грузии в США продлится до 10 мая.



В ходе визита планируется встреча в Белом доме премьера Грузии с вице-президентом США Майком Пенсом и переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.



Запланированы также встречи главы правительства Грузии с председателями разных комитетов сената США, а также представителями американских экспертных кругов.



В состав грузинской правительственной делегации также войдут МИД Михаил Джанелидзе, его заместитель Давид Залкалиани и советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.



Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.















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