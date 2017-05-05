Румыния может заблокировать Brexit

05.05.2017 20:55 Румыния оставляет за собой право блокировать процедуру выхода Великобритании из ЕС, если власти Соединенного Королевства не дадут гарантии соблюдения прав румынских граждан, которые там проживают. Об этом заявила министр по европейским делам румынского правительства Анна Бирхал, сообщает Укринформ.



"Защита прав и интересов румынских граждан, проживающих в Великобритании, имеет для нас очень большое значение. Это одно из основных препятствий для Brexit, наряду с урегулированием финансовых споров. Вопрос пребывания румын в Соединенном Королевстве должен быть решен на долгосрочной основе и на принципах взаимной выгоды", - подчеркнула министр.



По ее словам, около 220 тысяч граждан Румынии, которые легально находятся в Великобритании, должны получить гарантии соблюдения своих прав.



По мнению экспертов, Румыния будет играть одну из ключевых ролей в будущих переговорах относительно выхода Великобритании из ЕС, поскольку страна будет председательствовать в ЕС в первой половине 2019 года, когда, по предварительным данным, планируется завершить процедуру Brexit.

















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