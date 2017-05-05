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Грузия бесплатно передаст Беларуси препарат для лечения гепатита С


05.05.2017   21:02
Правительство Грузии приняло решение бесплатно передать Беларуси препарат для лечения гепатита С "Совальди", говорится в сообщении на сайте правительства Грузии.

По решению премьер-министра страны, 2015 год в Грузии был объявлен годом борьбы с гепатитом С. В мае того же года в Грузии начала действовать государственная программа лечения гепатита C. На финансирование данного проекта из государственного бюджета ежегодно выделяется 20 миллионов лари (около 8 млн долларов). Лечение гепатита С осуществляется новейшими препаратами. Вопрос передачи препаратов обсудили на встрече премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

"Стороны обсудили прогресс Грузии, достигнутый в плане борьбы с гепатитом С и решение правительства безвозмездно передать правительству Республики Беларусь медикамент для лечения гепатита С "Совальди" — говорится в сообщении.

На встрече было указано, что в Грузии лечение пациентов в рамках Программы элиминации гепатита С осуществляется препаратом следующего поколения, поэтому оставшийся запас "Совальди" будет использован для лечения населения Беларуси, отмечено в сообщении. Ранее правительство Грузии передало препарат "Совальди" Армении. Правительство Грузии оформило 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, согласно которому она обеспечивает страну медикаментами, необходимыми для лечения гепатита С. В рамках программы гепатита С лечение прошли 35 тысяч человек. Из них 25 тысяч завершили лечение и показатель выздоровления составляет 98%, что очень положительно. По последним данным за 2016 год в Грузии зафиксировано около 160 тысяч человек больных гепатитом С, государство ежегодно может финансировать лечение 20 тысяч пациентов.

"Спутник-Грузия"





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