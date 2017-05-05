ЕС поддерживает в Грузии пострадавших от насилия детей

05.05.2017 21:11 28 апреля 2017 года в Тбилиси финансируемый ЕС проект "Адвокация защиты детей и молодежи" провел конференцию. Среди присутствующих были представители правительства Грузии, местных и международных неправительственных организаций в сфере защиты прав детей и молодежи. Участники узнали о целях, результатах и запланированной деятельности проекта в городах Тбилиси, Батуми и Зугдиди.



В частности в рамках проекта были представлены недавно созданные Адвокационные центры защиты прав детей и молодежи, предоставляющие консультативные и реабилитационные услуги несовершеннолетним жертвам домашнего и сексуального насилия, а также членам их семей.



Финансируемый ЕС проект "Адвокация защиты детей и молодежи" призван содействовать совершенствованию системы защиты детей и молодежи в Грузии. Реализуется проект Государственным фондом здравоохранения Грузии.















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