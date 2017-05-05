Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии подключится к всенародному обсуждению Конституции


05.05.2017   21:37
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подключится к процессу всенародного обсуждения конституционных изменений и 8 мая примет участие во встрече с населением, которая пройдет 8 мая в Батумском университете. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

9 мая Георгий Маргвелашвили примет участие во встрече с населением региона Самегрело-Земо Сванети в Зугдиди. Президент будет присутствовать и встречах в других городах страны.

Всенародное обсуждение проекта конституционных изменений началось 5 мая встречей с населением региона Имерети в Кутаиси.

Проект новой редакции Конституции Грузии содержит много норм, которые обеспечат независимость суда, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с населением региона Имерети в Кутаиси 5 мая. По информации пресс-службы парламента, это была первая встреча в рамках процесса всенародного обсуждения конституционных изменений.

С критикой изменений, планирующихся в судебной системе, выступают оппоненты нынешнего правительства, которые считают, что Конституция в новой редакции еще больше ограничит независимость суда.

«В новой редакции конституционного проекта заложено много норм в отношении судебной системы, которые обеспечат независимость суда. Например, устанавливается численность судей Верховного суда, и он будет состоять из 28 судей. Также внедряется принцип несменяемости судей, что является одной из фундаментальных гарантий. В новой редакции прямо отмечается, что реорганизация или ликвидация суда не может стать основанием для увольнения судьи», — сообщил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, раньше реорганизация суда часто использовалась в качестве рычага для давления на судей. По информации председателя парламента, в 2004 году был распущен практически весь судебный корпус из-за того, что в Конституции отсутствовала соответствующая запись.

Кроме того, прокуратура будет полностью отделена от системы исполнительной власти и станет независимым конституционным органом, сообщил Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Georgian Airways начала регулярные полеты из Батуми в Тель-Авив
Черноморский форум виноделия прошел в Грузии
Данные экспорта грузинского вина за январь-апрель 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров: в Чечне нет людей нетрадиционной ориентации
Армянская Апостольская церковь выделит квартиру родителям появившихся в Ереване пятерняшек
Азербайджан больше всего инвестирует в Турцию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна