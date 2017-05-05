Президент Грузии подключится к всенародному обсуждению Конституции

05.05.2017 21:37 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подключится к процессу всенародного обсуждения конституционных изменений и 8 мая примет участие во встрече с населением, которая пройдет 8 мая в Батумском университете. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.



9 мая Георгий Маргвелашвили примет участие во встрече с населением региона Самегрело-Земо Сванети в Зугдиди. Президент будет присутствовать и встречах в других городах страны.



Всенародное обсуждение проекта конституционных изменений началось 5 мая встречей с населением региона Имерети в Кутаиси.



Проект новой редакции Конституции Грузии содержит много норм, которые обеспечат независимость суда, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с населением региона Имерети в Кутаиси 5 мая. По информации пресс-службы парламента, это была первая встреча в рамках процесса всенародного обсуждения конституционных изменений.



С критикой изменений, планирующихся в судебной системе, выступают оппоненты нынешнего правительства, которые считают, что Конституция в новой редакции еще больше ограничит независимость суда.



«В новой редакции конституционного проекта заложено много норм в отношении судебной системы, которые обеспечат независимость суда. Например, устанавливается численность судей Верховного суда, и он будет состоять из 28 судей. Также внедряется принцип несменяемости судей, что является одной из фундаментальных гарантий. В новой редакции прямо отмечается, что реорганизация или ликвидация суда не может стать основанием для увольнения судьи», — сообщил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, раньше реорганизация суда часто использовалась в качестве рычага для давления на судей. По информации председателя парламента, в 2004 году был распущен практически весь судебный корпус из-за того, что в Конституции отсутствовала соответствующая запись.



Кроме того, прокуратура будет полностью отделена от системы исполнительной власти и станет независимым конституционным органом, сообщил Кобахидзе.















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