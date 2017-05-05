Россия заявила, что проигнорирует решение Совета Европы по Крыму

05.05.2017 22:15 Россия заявила, что не считает нужным выполнять решение Комитета Министров Совета Европы по Крыму. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.



"Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях. Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны", - заявили российские дипломаты.



Они отметили, что МИД России, со своей стороны, внес на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса и о нарушениях прав человека в Украине.



"Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании комитета", - говорится в комментарии.



Во внешнеполитическом ведомстве РФ отказались признавать, что в Крыму существуют проблемы с правами человека, и назвали рассуждения об ухудшении положения крымских татар в оккупации "набившими оскомину".



"Их население (Крыма - ред.) полностью находится под защитой российских законов и Конвенций ООН и Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Кстати, как и любой другой российский регион, они открыты для посещения любыми мониторинговыми структурами СЕ и других международных организаций", - заявили в МИД России, добавив, что "те, кто проголосовал в КМСЕ за это решение, закрывают глаза на "визовые репрессии" Евросоюза".



3 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Комитет министров Совета Европы поддержал исполнение "крымской" резолюции Генассамблеи ООН. Таким образом, по словам Климкина, Комитет министров СЕ призывает к полному исполнению Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, а Совет Европы приобщается к исполнению этой резолюции. Он добавил, что Комитет министров СЕ также предложил комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму.



Как известно, Генеральная ассамблея ООН 19 декабря 2016 года на 71-й сессии приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь(Украина)". Текст документа внесла украинская делегация, на пленарном заседании его прокомментировал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. С протестом выступил представитель Москвы. За принятие резолюции проголосовали 70 стран, еще 77 воздержались, а против выступили 26 делегаций, среди которых - делегации России, Армении, Беларуси, Китая, Индии, Сербии, Узбекистана и других стран.















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