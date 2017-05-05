|
Стивену Сигалу запрещен въезд в Украину на 5 лет
05.05.2017 22:17
Запрет на въезд в Украину на 5 лет получил голливудский актер Стивен Сигал, который является другом президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос интернет-издания "Апостроф".
"Руководствуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территорию Украины указанному лицу сроком на 5 лет", - подчеркнули в СБУ.
Как известно, в 2014 году актер выступал в оккупированном Крыму на фоне флагов так называемой "ДНР". В ноябре 2016 года Сигал получил гражданство России.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна