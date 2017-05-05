Стивену Сигалу запрещен въезд в Украину на 5 лет

05.05.2017 22:17 Запрет на въезд в Украину на 5 лет получил голливудский актер Стивен Сигал, который является другом президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос интернет-издания "Апостроф".



"Руководствуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территорию Украины указанному лицу сроком на 5 лет", - подчеркнули в СБУ.



Как известно, в 2014 году актер выступал в оккупированном Крыму на фоне флагов так называемой "ДНР". В ноябре 2016 года Сигал получил гражданство России.















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