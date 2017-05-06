Заявление МИД РФ показывает, что Россия далека от позиции международного сообщества - Джанелидзе

06.05.2017 13:56



По словам Михаила Джанелидзе, Грузия продолжает процесс мирного урегулирования конфликта в соответствии с международными принципами и международным правом и власти предпринимают все шаги для урегулирования конфликта.



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«К сожалению, из этого заявления РФ видно, что Россия далека от позиции международного сообщества, международного права, норм и принципов. Грузия продолжает процесс мирного урегулирования конфликта в соответствии с международными принципами. Наше участие в женевском процессе служит конструктивным подходам и урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и нормами», - заявил Михаил Джанелидзе.



Заявление РФ о том, что они задумаются о продолжении женевских встреч, в очередной раз указывает на то, что РФ далека от позиции международного сообщества и международных норм, - так прокомментировал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявление МИД РФ о женевских встречах.По словам Михаила Джанелидзе, Грузия продолжает процесс мирного урегулирования конфликта в соответствии с международными принципами и международным правом и власти предпринимают все шаги для урегулирования конфликта.«К сожалению, из этого заявления РФ видно, что Россия далека от позиции международного сообщества, международного права, норм и принципов. Грузия продолжает процесс мирного урегулирования конфликта в соответствии с международными принципами. Наше участие в женевском процессе служит конструктивным подходам и урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и нормами», - заявил Михаил Джанелидзе.











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