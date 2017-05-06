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Кобахидзе: Президент США подписал беспрецедентный документ
06.05.2017 13:56
Президент США подписал беспрецедентный документ, который обеспечивает поддержку нашей страны, нашего суверенитета и территориальной целостности, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам Ираклия Кобахидзе, это очень важная поддержка, которая будет способствовать проведению политики непризнания.
«Это первый документ в США. Практически, на уровне закона идет речь о попрании территориальной целостности нашей страны, оккупации наших регионов Россией. Эта беспрецедентная поддержка свидетельствует о прочном стратегическом партнерстве, которое связывает США и Грузию», - заявил Ираклий Кобахидзе.
Дональд Трамп подписал законодательный акт, в котором впервые в американском законодательстве Абхазия и Цхинвальский регион признаются оккупированными Россией.
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