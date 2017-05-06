Новая система исключает чрезмерную концентрацию власти в руках одной партии - Кобахидзе

06.05.2017 13:58 Система, которую мы получим по новой конституции, исключает чрезмерную концентрацию власти в руках одной политической партии, - об этом до начала всенародного обсуждения конституционных поправок в Амбролаури журналистам заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил председатель парламента, депутаты обсудят с населением Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии все детали, которые связаны с конституцией, в том числе и такие актуальные вопросы как президентские и парламентские выборы и система правления в целом.



«Избирательная система меняется фундаментально. Это переход к пропорциональной системе по нескольким элементам, нескольким аспектам, которые обеспечивают сравнительно высокую степень стабильности. Такова наша задача. Речь не идет о чрезмерном большинстве и чрезмерной концентрации власти. Напротив, эта система, которую мы получим по новой конституции, исключает чрезмерную концентрацию власти в руках одной политической партии. Такова суть этих поправок», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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