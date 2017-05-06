Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новая система исключает чрезмерную концентрацию власти в руках одной партии - Кобахидзе


06.05.2017   13:58
Система, которую мы получим по новой конституции, исключает чрезмерную концентрацию власти в руках одной политической партии, - об этом до начала всенародного обсуждения конституционных поправок в Амбролаури журналистам заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил председатель парламента, депутаты обсудят с населением Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии все детали, которые связаны с конституцией, в том числе и такие актуальные вопросы как президентские и парламентские выборы и система правления в целом.

«Избирательная система меняется фундаментально. Это переход к пропорциональной системе по нескольким элементам, нескольким аспектам, которые обеспечивают сравнительно высокую степень стабильности. Такова наша задача. Речь не идет о чрезмерном большинстве и чрезмерной концентрации власти. Напротив, эта система, которую мы получим по новой конституции, исключает чрезмерную концентрацию власти в руках одной политической партии. Такова суть этих поправок», - заявил Ираклий Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Georgian Airways начала регулярные полеты из Батуми в Тель-Авив
Черноморский форум виноделия прошел в Грузии
Данные экспорта грузинского вина за январь-апрель 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров: в Чечне нет людей нетрадиционной ориентации
Армянская Апостольская церковь выделит квартиру родителям появившихся в Ереване пятерняшек
Азербайджан больше всего инвестирует в Турцию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна