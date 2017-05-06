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Чугошвили: Россия делала все, чтобы женевский формат был неэффективным
06.05.2017 17:40
Россия делала все, чтобы женевский формат был неэффективным, - так прокомментировала первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили информацию о том, что РФ серьезно задумается о продолжении женевских встреч.
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Как заявила Тамар Чугошвили, позиции России расходятся с мнением международных организаций и западного мира в целом.
«Россия делала все, чтобы женевский формат был неэффективным и добиться реальных результатов в этом формате было невозможно. Это решение лишь подтверждает то, что позиции России расходятся с мнением международных организаций и западного мира в целом», - заявила Тамар Чугошвили.
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