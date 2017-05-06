Маргвелашвили: Подписанный Трампом документ является подтверждением поддержки территориальной целостности Грузии

06.05.2017 17:47



«Этим законом США защищают суверенитет, единство Грузии и придают особую силу политике непризнания оккупированных территорий. Обе палаты Конгресса США, исполнительная власть и сам президент Трамп этим решением еще больше усилили стратегическое сотрудничество между Грузией и США.



Я благодарю нашего стратегического партнера за такую поддержку.



Также я хочу поблагодарить МИД Грузии и посольство Грузии в США за активную и плодотворную работу», - отмечается в заявлении президента Грузии.



Напомним, что



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили приветствует акт консолидированных ассигнований, подписанный президентом США и на законодательном уровне подтверждающий поддержку территориальной целостности Грузии.«Этим законом США защищают суверенитет, единство Грузии и придают особую силу политике непризнания оккупированных территорий. Обе палаты Конгресса США, исполнительная власть и сам президент Трамп этим решением еще больше усилили стратегическое сотрудничество между Грузией и США.Я благодарю нашего стратегического партнера за такую поддержку.Также я хочу поблагодарить МИД Грузии и посольство Грузии в США за активную и плодотворную работу», - отмечается в заявлении президента Грузии.Напомним, что подписанный президентом США Дональдом Трампом Акт консолидированных ассигнований Палаты представителей США на 2017 г. запрещает оказывать помощь тем государствам, которые признали сепаратистскую Абхазию и Цхинвалський регион в качестве независимых государств.











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