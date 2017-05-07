Во Франции проходит второй тур выборов президента страны

07.05.2017 12:14 Во Франции сегодня проходит второй тур выборов президента страны, по итогам которого будет избран новый глава государства. За пост президента Франции ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.



Как передает «Интерфакс», французские СМИ отмечают, что второй тур президентских выборов впервые за несколько десятилетий пройдет без участия кандидатов от двух крупных французских партий левого и правого толка, - социалисты и "Республиканцы".



Публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро. При этом подобный запрет не распространяется на остальную европейскую прессу. Единственные данные, которые разрешено публиковать французским СМИ в полдень и в 17:00 по местному времени, касаются явки избирателей.



Согласно последним результатам опросов, шансы на победу у Э.Макрона выше, чем у М.Ле Пен. Так, данные опросов показывают, что лидер движения "Вперед!" может получить около 60% голосов, тогда как кандидат от "Национального фронта" - около 40%.



При этом газета "Фигаро" писала ранее, что на втором туре выборов явка, как ожидается составит 75%, что станет самым низким показателем для подобного голосования в стране с 1969 года.



На первом туре, прошедшем в конце апреля, явка достигла 77,77%. Обычно во Франции второй тур привлекает большее число избирателей, нежели первый, однако президентские выборы 2017 года, по всей видимости, станут исключением, отмечало издание.















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