Более 200 человек в Тбилиси оштрафовали за загрязнение окружающей среды

07.05.2017 12:56 Более 200 человек были оштрафованы в Тбилиси за загрязнение окружающей среды с момента начала работы инспекторов столичной службы надзора «Тбилсервис групп», сообщает телеканал «Имеди».



После завершения двухнедельной информационной кампании, сотрудники новой службы, созданной при мэрии Тбилиси, 20 апреля начали штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов.



Заместитель директора «Тбилсервис групп» Давид Долидзе сообщил, что всего инспекторы выписали 202 штрафа, их общая сумма составила 21 тысячу 580 лари (порядка 8,8 тысячи долларов).

Оштрафованы были 197 физических и 5 юридических лиц. Примечательно, что среди оштрафованных за выброс мусора в неположенном месте 61 иностранец.



Сумма штрафов, оформленных в отношении юридических лиц, превысила 4 тысячи лари (около 1,6 тысячи долларов), в отношении физических – более 17,5 тысяч лари (более 7 тысяч долларов).



Напомним, за брошенный окурок, шелуху семечек, фантики и другие отходы, вес которых не превышает 2 килограмм, в отношении нарушителя применяется минимальная санкция в виде штрафа в 80 лари (34 доллара). Если речь идет о небольшом количестве строительного мусора, то сумма штрафа составит 100 лари (43 доллара).



Максимальный штраф за загрязнение окружающей среды составляет 1000 лари (около 430 долларов). Подробнее о санкциях здесь.

Инспекторы штрафуют не только жителей Тбилиси, но и туристов, нарушивших чистоту.



На первом этапе 20 инспекторов будут патрулировать центральные улицы города. Сотрудники службы располагают фото и видео камерами и документируют все нарушения.



"Новости-Грузия"











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