Еврокомиссар Йоханнес Хан посетил Грузию

07.05.2017 13:43 Еврокомиссар по вопросам европейской соседской политике и расширения Йоханнес Хан, который 5 мая побывал в Грузии, провел встречи с официальными представителями властей Грузии, на которых обсудил вопросы реализации Соглашения об ассоциации и подготовки к Саммиту Восточного партнерства.



На совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, еврокомиссар приветствовал полное задействование безвизового режима для Грузии 28 марта. «Мне сказали, что в течение этого времени более 10 000 грузин уже воспользовались возможностью путешествия в Европу; Надеюсь, что и в будущем это (безвизовый режим) будет использовано так, как мы планировали», - заявил Хан.



Еврокомиссар призвал власти Грузии к дальнейшей реализации реформ и отметил, что для страны это будет иметь принципиальное значение для пользования безвизовым режимом. Хан приветствовал «впечатляющие» реформы Грузии и заявил, что страна предприняла существенные усилия для реализации Соглашения об ассоциации и продолжает работу «для консолидации демократии, усиления верховенства закона и обеспечения хорошего управления».



Еврокомиссар в очередной раз выразил «полную поддержку в отношении территориальной целостности Грузии» и отметил, что Евросоюз поддерживает урегулирование конфликта на основании политики «вовлеченности без признания».



Еврокомиссар Хан и премьер-министр Георгий Квирикашвили обсудили также и проходящий в Грузии процесс конституционной реформы. Хан призвал власти Грузии подключиться к открытым и широкомасштабным народным обсуждениям, а также вести диалог с оппозиционными силами.



Еврокомиссар заявил, что Евросоюз вновь продолжит оказывать Грузии помощь в реформах и добавил: «соглашение, которое сейчас мы подписали с государственным министром (по вопросам европейской и евроатлантической интеграции) Виктором Долидзе, является подтверждением этого. Оно поможет стране прийти в соответствие с европейскими правилами в сферах энергетики, содействия торговле, публичных закупок и банковского обслуживания». По условиям соглашения, ЕС выделил Грузии 83 млн лари (32 млн евро) для оказания помощи ведомствам Грузии в выполнении обязательств по политической и экономической интеграции с ЕС.



Хан также озвучил планы реализации двух программ, в которых будет участвовать Грузия. Это «Творческая Европа», которая была создана с целью поддержки культуры и креативной промышленности, и «Горизонт 2020», которая касается исследований и инноваций. Еврокомиссар заявил, что «это еще один шаг, который сблизит Грузию с Евросоюзом».



В конце совместной пресс-конференции с премьер-министром Квирикашвили еврокомиссар заявил, что европейские проекты в Грузии являются «символом сильной верности Грузии к европейской перспективе (Евросоюзу)».



Саммит Восточного партнерства



Одной из главных тем на встречах еврокомиссара с официальными лицами Грузии 5 мая была подготовка к пятому Саммиту Восточного партнерства ЕС, который должен пройти в Брюсселе в ноябре этого года.



На совместной пресс-конференции премьер-министр Георгий Квирикашвили подчеркнул, что Саммит Восточного партнерства должен быть «ориентирован на видение будущего» и должен содействовать упрочнению отношений с ЕС.



«В первую очередь, нашей общей целью является эффективная реализация Соглашения об ассоциации, что служит укоренению европейских стандартов и норм в нашей стране, повышению уровня жизни наших граждан. Этот процесс интеграции и Соглашение об ассоциации создает совершенно иные, лучшие условия для экономического роста и служит дальнейшему укреплению демократических принципов», - заявил глава правительства Грузии.



В ответ на заданный на пресс-конференции вопрос еврокомиссар заявил, что «впервые мы предложили и представили список тех конкретных результатов, которые мы желали бы видеть. Первые шаги уже были сделаны на саммите, но также необходимо сказать, какой путь намечен впереди после саммита не для того, чтобы идти от одного саммита к другому, а для того, чтобы наметить дальнейшую перспективу к следующему веку».



По словам Хана, он верит, что настало время, чтобы «сфокусироваться на конкретные проекты, в ходе которых будет продемонстрирована сильная поддержка более тесных отношений ЕС с Грузией».



Европейская школа



Европейская школа будет открыта осенью 2018 года и она поможет молодежи Грузии и Восточного партнерства, ознакомится с европейской культурой и ценностями и установить простой доступ с европейскими университетами.



«Европейская школа является четким приоритетом для Еврокомиссии и правительства Грузии, и хочу признать, также и лично для меня», - заявил Хан на пресс-конференции 5 мая. По его словам, школа является пилотируемым проектом, для которой была выбрана Грузия, что еще более усилит отношения между Грузией и Европой. Еврокомиссар подчеркнул, что если проект будет успешным в Грузии, «мы применим его и в других европейских странах и не только в Европе».



В рамках визита еврокомиссар Йоханнес Хан также встретился с президентом Георгием Маргвелашвили, первым вице-спикером Парламента Тамарой Чугошвили, первым вице-премьером Дмитрием Кумсишвили, министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе, а также с представителями парламентских оппозиционных партий и гражданского общества.



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