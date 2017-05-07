Президент Грузии встретился с финалистами конкурса «Я и Конституция»

07.05.2017 18:36 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял в Авлабарской резиденции финалистов конкурса «Я и Конституция», который уже во второй раз проводится среди старшеклассников. Конкурс, начавшийся полгода назад в масштабах всей Грузии, в своем финале собрал 12 команд. Сегодня, 7 мая, Маргвелашвили говорил с финалистами конкурса о важности знания Конституции своей страны. Президент также затронул тему необходимости контроля власти со стороны общества.



Конкурс «Я и Конституция» проводит организация «Лаборатория демократии» при финансовой поддержке резервного фонда президента Грузии. В нем ученики разных школ страны соревнуются друг с другом в знании Конституции. На первом этапе команды должны были подготовить видеоролик на тему «Я и Конституция». Работы участников оценивались по таким критериям, как креативность и содержание. На втором этапе школьники должны были отвечать на вопросы компетентного жюри о Конституции Грузии. Таким образом, специалисты конституционного права проверяли знания ребят в этой области.



В третьем туре финалисты должны будут подготовить презентацию - участники будут анализировать сильные стороны Конституции и говорить о том, чтобы они хотели изменить в главном законе страны. После состоится конкурс капитанов команд, которые должны будут ответить на 10 вопросов. Команда-победитель отправится на неделю в Брюссель.















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