Маргвелашвили: У европейского и евроатлантического выбора Грузии альтернативы нет

07.05.2017 18:59 Грузия является странной, ориентированной на европейское и евроатлантическое пространство и у этого политического выбора нет альтернативы, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая с речью на Рике в Тбилиси в рамках празднования Дня Европы.



Как отметил президент, наши соотечественники на протяжении веков ценой своей жизни защищали европейский выбор.



«Когда мы еще раз стали независимы, мы этот выбор определили очень ясно и сказали, что Грузия является странной, ориентированной на европейское и евроатлантическое пространство. У этого политического выбора нет альтернативы потому, что – это политический выбор, который грузинское общество вручает тем политикам, которые управляют страной. Сегодня мы видим, что Грузия, как страна – лидер «Восточного партнерства» делает самые смелые шаги в направлении как европейской, так и евроатлантической интеграции», - заявил, в частности, Георгий Маргвелашвили.















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