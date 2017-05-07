Мы отмечаем новые возможности, которые появились между ЕС и Грузией - Херман

07.05.2017 19:41 Сегодня мы отмечаем те новые возможности, которые появились между Евросоюзом (ЕС) и Грузией, - заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман в парке Рике в Тбилиси, выступая с речью на мероприятии в рамках «Дня Европы».



По его словам, сегодня отмечается 60-летний юбилей создания Евросоюза, а также круглую дату начала дипломатических отношений между Грузией и ЕС.



«Однако мы не должны оглядываться лишь в прошлое, мы должны смотреть и в будущее. Сегодня мы отмечаем те новые возможности, которые появились между ЕС и Грузией. Это возможности путешествия, учебы, нового бизнеса и создания новых рабочих мест. Мы должны быть сфокусированы на этом», - отметил Янош Херман.















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