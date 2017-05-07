МНЕС является реальным гарантом соблюдения мира и стабильности в нашей стране - президент

07.05.2017 22:40 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил благодарность наблюдательной миссии Евросоюза (ЕС). В парке Рике в Тбилиси в рамках «Дня Европы» президент побеседовал и с членами наблюдательной миссии ЕС.



Президент поблагодарил как каждого отдельного сотрудника наблюдательной миссии, так и те страны, которые присылают своих представителей.



«Эта миссия является реальным гарантом соблюдения мира и стабильности в нашей стране и регионе. Не существует такой встречи с международными партнерами, где бы мы не подчеркнули важность миссии. Спасибо им за каждый день их службы», - отметил Георгий Маргвелашвили.















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