МИД Грузии занимается указанием Абхазии на Booking.com как независимого государства

08.05.2017 09:31 МИД Грузии откликнулся на недавние публикации в СМИ, о том, что на сервисе бронирования отелей Booking.com, в разделе оформления регистрации, Абхазия указана как самостоятельное государство.



Как заявлено в сообщении министерства, руководство компании, уже начало работу по исправлению недочетов по информации об оккупированных регионах Грузии.



«Мы пришли к договоренности о том, что компания еще раз пересмотрит все технические недоработки сайта, связанные с обозначением Абхазии как самостоятельного государства. Корректировка будет произведена в соответствии с нормами действующего международного права», — говорится в заявлении.



В этом же направлении МИД Грузии ведет работу и с другим аналогичным сервисом Airbnb.com. Министерство подчеркивает, что работает над всеми случаями, когда на веб-сайтах появляется информация по оккупированным регионам Грузии, «обозначенным как самостоятельные государства».



«В большинстве таких случаев имеет место технический недочет. Но после обращения министерства к руководству соответствующих компаний, эти ошибки устраняются», — объясняют в МИД, отмечая, что исключением являются только российские сайты.



Внешнеполитическое ведомство Грузии, также поясняет, что несколько лет, тесно сотрудничает с компанией Booking.com.



«Итогом совместных усилий стало то что, в 40-ка разноязычных версиях сайта, при запуске поиска, оккупированный регион Абхазии и входящие в него города, обозначены как часть Грузии», — указывает МИД, отмечая, что на данный момент «осталось внести соответствующие исправления в несколько версий сайта».



28 апреля портал On.ge опубликовал информацию о том, в определенном разделе на Booking.com, Абхазия указана как самостоятельного государство. При обращении редакции издания к представителям компании в Грузии, был получен совет, обратится в главный офис компании. Очевидно, что беседа с руководством компании на эту тему продолжилась, на министерском уровне.















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