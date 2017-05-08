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Начинается официальный визит премьер-министра Грузии в США
08.05.2017 09:50
Сегодня начинается официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в США – первый после выборов в США осенью 2016 года.
Визит премьер-министра Грузии в Вашингтон продлится до 10 мая. Планируется встреча Георгия Квирикашвили в Белом доме с вице-президентом США Майком Пенсом и переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Запланированы также встречи главы правительства Грузии с председателями разных комитетов сената США, а также представителями американских экспертных кругов.
Премьер-министра в поездке сопровождают глава МИД Михаил Джанелидзе, его заместитель Давид Залкалиани и советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.
Визит происходит через два дня после того, как президент США Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на 2017 год, в тексте которого впервые прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии и прямо запрещается оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость оккупированных грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона.
Георгий Квирикашвили назвал это решение президента США «важнейшим для Грузии» и «беспрецедентным».
«Хочу поздравить всех с принятием США важнейшего для Грузии и беспрецедентного решения — подписанием президентом США Дональдо Трампом законодательного акта, в котором впервые была зафиксирована запись об оккупации Грузии. Это еще одно подтверждение со стороны наших стратегических партнеров, что США поддерживают территориальную целостоность Грузии и суверенитет и заявляют полную поддержку проходящим в стране процессам демократии и экономического развития», — говорится в официальном комментарии Георгия Квирикашвили.
Как уже сообщалось, c 6 мая консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях США, где впервые в истории было прописано об оккупации территорий Грузии, вступил в силу.
В бюджете есть отдельный пункт под заголовком «Оккупация грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии».
Согласно закону, государственным ведомствам США запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку российской оккупации этих регионов.
Закон обязывает министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов с тем, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ (кредитов, долгов, гарантий), нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии.
Кроме того, проект утвержденного бюджета обязывает Государственного секретаря США в течение 90 дней с момента вступления бюджета в силу сообщать о действиях России, связанных с оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона.
Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.
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