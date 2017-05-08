|
Зураб Абашидзе ничего не знает о визите Лужкова в Грузию
08.05.2017 11:19
Специальный представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявляет, что не владеет информацией о пребывании в Грузии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам Абашидзе, он не общался с Лужковым.
"Представления не имею, никакой коммуникации [с ним] не имел", - заявил Зураб Абашидзе.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков находится в Грузии в нарушение закона "Об оккупированных территориях". Об этом стало известно из публикации схиархимандрита Серафима Бит-Хариби. На своей странице в социальной сети Фейсбук духовный наставник православных ассирийцев, опубликовал фото с Лужковым и другими гостями из Москвы, включая супругу бывшего градоначальника, предпринимательницу Елену Батурину.
Напомним, в прошлом Лужков неоднократно делал заявления в адрес грузинских властей с требованием признать независимость Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии. Бывший мэр уверял, что их признание «неизбежно».
«Это та самостоятельность, которую хотят получить народы, которые не являются родственным по отношению к Грузии», — уверял российский градоначальник, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
20 июля 2006 года МИД Грузии передал России ноту протеста в связи с несогласованным с Тбилиси визитом мэра Москвы Юрия Лужкова в Абхазию.
Тогда Лужков заявил, что муниципалитет российской столицы будет сотрудничать «с руководством Абхазии без каких-то сомнений и страхов, как с самостоятельной государственной силой, которая сама решает вопросы по своей земле и своим экономическим интересам».
Тогда же, между Лужковым и тогдашним де-факто лидером Абхазии Сергеем Багапшем было подписано т.н соглашение о начале строительства культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуми.
В 2009 году Лужков совершил очередной визит в оккупированную Абхазию, на этот раз была поднята тема инвестиционных проектов осуществляемых при сотрудничестве с Москвой. Тогда, приветствуя московского градоначальника, Багапш заявил, что в Сухуми «очень тепло относятся к Юрию Лужкову».
Согласно закону Грузии об оккупированных территориях, Лужкова должны были арестовать или оштрафовать, прямо в тбилисском международном аэропорту.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна