Зураб Абашидзе ничего не знает о визите Лужкова в Грузию

08.05.2017 11:19 Специальный представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявляет, что не владеет информацией о пребывании в Грузии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам Абашидзе, он не общался с Лужковым.



"Представления не имею, никакой коммуникации [с ним] не имел", - заявил Зураб Абашидзе.



Бывший мэр Москвы Юрий Лужков находится в Грузии в нарушение закона "Об оккупированных территориях". Об этом стало известно из публикации схиархимандрита Серафима Бит-Хариби. На своей странице в социальной сети Фейсбук духовный наставник православных ассирийцев, опубликовал фото с Лужковым и другими гостями из Москвы, включая супругу бывшего градоначальника, предпринимательницу Елену Батурину.



Напомним, в прошлом Лужков неоднократно делал заявления в адрес грузинских властей с требованием признать независимость Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии. Бывший мэр уверял, что их признание «неизбежно».



«Это та самостоятельность, которую хотят получить народы, которые не являются родственным по отношению к Грузии», — уверял российский градоначальник, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



20 июля 2006 года МИД Грузии передал России ноту протеста в связи с несогласованным с Тбилиси визитом мэра Москвы Юрия Лужкова в Абхазию.



Тогда Лужков заявил, что муниципалитет российской столицы будет сотрудничать «с руководством Абхазии без каких-то сомнений и страхов, как с самостоятельной государственной силой, которая сама решает вопросы по своей земле и своим экономическим интересам».



Тогда же, между Лужковым и тогдашним де-факто лидером Абхазии Сергеем Багапшем было подписано т.н соглашение о начале строительства культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуми.



В 2009 году Лужков совершил очередной визит в оккупированную Абхазию, на этот раз была поднята тема инвестиционных проектов осуществляемых при сотрудничестве с Москвой. Тогда, приветствуя московского градоначальника, Багапш заявил, что в Сухуми «очень тепло относятся к Юрию Лужкову».



Согласно закону Грузии об оккупированных территориях, Лужкова должны были арестовать или оштрафовать, прямо в тбилисском международном аэропорту.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

