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Усупашвили: Наша политика должна быть направлена на завершение российской оккупации


08.05.2017   11:35
Наша политика должна быть направлена на завершение российской оккупации, но это автоматически не означает, что Абхазия завтра же будет согласна вновь вернуться в одно государство с нами - заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили, комментируя решение Совета Европы объявить стороной конфликта Россию.

По словам Давида Усупашвили, в этом направлении Грузия уже давно проводит такую политику, но хорошо, что комитет Совета Европы откровенно и однозначно зафиксировал собственную позицию.

"Однако это не означает, что конфликт следует сводить только на это. Широкомасштабное признание того, что была российско-грузинская война, и Россия оккупировала территории нашей страны, пойдет на пользу делу. Наряду с этим я твердо придерживаюсь позиции, что здесь мы не должны упустить второй не менее важный фактор: это население, проживающее на оккупированных территориях, с которым нам также необходимо урегулировать проблемы, и дело обстоит не только так, что проблемой является лишь Россия. Наша политика должна быть ориентирована на главное для завершения российской оккупации, но это автоматически не означает, что Абхазия завтра же согласится вернуться в одно государство вместе с нами. В этом контексте необходимы отдельные усилия"- заявил Давид Усупашвили.







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