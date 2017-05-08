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На взятке задержан сотрудник Марнеульской администрации
08.05.2017 12:14
В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности на факте получения взятки задержали представителя главы администрации муниципалитета Марнеули в куларской общине Кашама Караева.
По информации СГБ, следствием установлено, что Кашам Караев обещал гражданину Грузии Георгию К. и гражданину Республики Непал Ашоку К. помочь в изготовлении справки местропроисхождения 50 тонны сельскохозяйственного продукта, где были бы указаны фальшивые данные. За эту помощь Кашам Караев потребовал 5 500 лари в виде взятки, из которых заранее взял 500 лари, а 5 000 лари получил во время передачи справки.
"Сотрудниками Антикоррупционного агентства задержали Кашама Караева в виде обвиняемого во время передачи суммы. Переданная сумма 5 000 лари изъята как вещественное доказательство"- заявили в СГБ.
Ведется следствие по факту получения взятки по части первой статьи 338 УКГ, что
предусматривает в виде наказания пресечение свободы от 6 до 9 лет.
Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.
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