На взятке задержан сотрудник Марнеульской администрации

08.05.2017 12:14 В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности на факте получения взятки задержали представителя главы администрации муниципалитета Марнеули в куларской общине Кашама Караева.



По информации СГБ, следствием установлено, что Кашам Караев обещал гражданину Грузии Георгию К. и гражданину Республики Непал Ашоку К. помочь в изготовлении справки местропроисхождения 50 тонны сельскохозяйственного продукта, где были бы указаны фальшивые данные. За эту помощь Кашам Караев потребовал 5 500 лари в виде взятки, из которых заранее взял 500 лари, а 5 000 лари получил во время передачи справки.



"Сотрудниками Антикоррупционного агентства задержали Кашама Караева в виде обвиняемого во время передачи суммы. Переданная сумма 5 000 лари изъята как вещественное доказательство"- заявили в СГБ.



Ведется следствие по факту получения взятки по части первой статьи 338 УКГ, что

предусматривает в виде наказания пресечение свободы от 6 до 9 лет.



Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.

















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