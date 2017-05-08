Твалчрелидзе: «Поддержка Грузии со стороны Трампа беспрецедентна и радикальна»

08.05.2017 12:16 «Как сказал один умный человек, у США нет друзей и врагов, у них есть стратегические интересы. Очевидно, что администрация Трампа взяла курс на то, чтобы США стали мировым правителем. В этом процессе конкуренты ему не нужны. Очень наивной была радость администрации Путина, когда президентом США стал Дональд Трамп. Президент Трамп защищает интересы своей страны. Именно в этих интересах он хочет иметь стратегического партнера в нашем регионе, где Армения находится под влиянием России, а все остальные представляют мусульманский мир. Единственной страной, которая разрывает протянувшийся от Европы до Индонезии мощнейший мусульманский пояс, к тому же - на границе Европы и Азии, является Грузия. Из-за стратегического расположения нашей страны в свое время и был осуществлен проект Баку-Тбилиси-Джейхан...» - заявил эксперт Сандро Твачрелидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Почти все президенты США поддерживали нас за годы нашей независимости. Трамп - более радикальная личность и его действия также более радикальны. Подписанный Трампом законодательный акт скорее является стратегическим решением США, чем заслугой грузинских властей, но его международное значение велико и поддержка Грузии действительно беспрецедентна. Разумеется, этот акт не может быть результатом усилий грузинских властей, но их заявления о том, что мы остаемся стратегическим партнером США и в наших западных стремлениях ничего не изменилось, играют свою роль. Важно, чтобы наша активность в этом направлении продолжилась. Это очевидная и необратимая поддержка, которая идет на пользу нашей стране», - отметил в беседе с корреспондентом издания Сандро Твалчрелидзе.



«Предположительно, это разозлит Россию, что приведет к осложнениям. Но факт, что в отношениях с Россией ни хорошие, ни плохие шаги ни к чему не приводят... Я не думаю, что Россия осмелится стрелять, но не исключаю, что они опять заблокируют грузинскую продукцию, начнут делать острые политические заявления и т.д. Думаю, заявление о женевском формате скорее является частью политического демарша. Они вряд ли откажутся от этого формата, это будет невыгодно», - считает эксперт.



«Шум вокруг нераспределенных мандатов мне кажется немного раздутым. Дело в том, что даже в таком случае получить конституционное большинство будет нелегко. Это было гораздо легче сделать при мажоритарной системе, что явно указывало на изъян действующей сейчас смешанной системы... Для меня самая большая проблема в этих поправках заключается в том, что нравится всем партиям и нашим западным друзьям - переход на пропорциональную систему: ни в одной из стран с традиционной демократией я такой системы не видел. Там, как правило, действуют только мажоритарные системы. Я хочу проголосовать за конкретную личность, а не за безликую массу партийного списка, которые являются политическими соратниками не по идеологическим соображениям, а лишь ради попадания во власть», - заключил Твалчрелидзе.















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