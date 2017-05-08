Президент подключается к всеобщему обсуждению конституционных изменений

08.05.2017 12:39 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подключается к всеобщему обсуждению конституционных изменений. Сегодня Георгий Маргвелашвили примет участие в запланированных обсуждениях, которые начнутся в 12:00 в Батумском университете.



Кроме того, 9 мая президент будет присутствовать на встрече, организованной комиссией по обсуждению конституционных изменений в Зугдиди, она также начнется в 12:00.



Президент Грузии будет присутствовать и на встречах, запланированных в других регионах страны.















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