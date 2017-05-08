Премьер-министр и президент Грузии поздравили Эммануэля Макрона с победой в президентской гонке

08.05.2017 13:13 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет Эммануэля Макрона в президентских выборах Франции в социальной сети "Твиттер".



Премьер выразил готовность к последующему углублению сотрудничества между двумя странами.



Президент Грузии также поздравил Эммануэля Макрона с победой.



"Сегодняшними выборами французский народ подтвердил особое доверие к вам, и стремление к благоденствию и последующему развитию. Это выбор в поддержку сильной Франции и сильной Европы, что столь важно для будущего нашего общего европейского семейства. В современном мире, полном трудностей и вызовов, именно Франция является одним из символов и опорой демократии. Я убежден, что ваше президентство еще больше проявит, и усилит эту важнейшую и почетную миссию.



Историко-культурные связи между нашими странами насчитывают века, что обеспечило сотрудничество наших стран, и обусловило взаимную поддержку наших военных контингентов в Центральноафриканской Республике. Мы усиливаем друг друга, и, следовательно, усиливаем наш международный мир и безопасность. Франция является стратегическим партнером для Грузии, и твердым сторонником наших европейских и евроатлантических стремлений. В текущем году мы отмечаем 25 летний юбилей установления дипломатических отношений, и я убежден, что ваше пребывание на посту президента еще больше укрепит данное сотрудничество"- говорится в поздравлении.



Согласно предварительным результатам президентских выборов Франции, Эммануэль Макрон получил 65,5% голосов избирателей, а Марин Ле Пен 45,5% - сообщает BBC.

















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