Победа Эммануэля Макрона является победой над популизмом и экстремизмом - экс-посол во Франции

08.05.2017 14:43 Бывший посол Грузии Мамука Кудава прокомментировал президентские выборы во Франции и отметил, что это однозначно является «победой над популизмом и экстремизмом».



"Макрон предложил избирателям не поддержку известных традиционных партий, а неких новых сил, что связано с борьбой против популизма и экстремизма. В первом туре правые и левые популисты, экстремисты все же получили 40%. Сторонники, как ультраправой Марин Ле Пен, так и ультралевого Меланшона. Поэтому однозначно это является победой над популизмом и экстремизмом"- отметил Мамука Кудава.



По мнению Кудава, с точки зрения внешней политики Эммануэль Макрон продолжит политику бывшего президента Франсуа Олланда.



"Как выявилось в ходе кампании, внешняя политика будет приблизительной такой же, как у президента Олланда за пять лет его социалистического правительства. Первым делом это проевропейскость, европейская интеграция, усиление роли Евросоюза в мире. Второе - активное участие в НАТО. Третье - это, вероятно, по-прежнему будет очень твердое сотрудничество с США. А также думаю, что и с Россией будет продолжаться та же политика, поскольку Евросоюз установил санкции, и Макрон говорит, что их следует сохранить, и Франция, как говорила Ле Пен, не должна односторонне выходить из режима этих санкций. Макрон критикует Путина, его ценности, тем не менее, заявляет, что необходимо говорить с ним, но не за счет уступки принципов"- отметил Мамука Кудава.



Что касается выбора Франции в отношении Грузии, по словам Мамуки Кудава, в ходе кампании вопрос Грузии не стоял напрямую, но следует приветствовать положение с точки зрения сохранения санкций в адрес России, а также "не уступки Путину".



"Ле Пен однозначно говорила о проведении референдума в связи с Евросоюзом, выходе из зоны евро, о тесных отношениях с Россией, фактически разговор шел даже об узаконивании аннексии Крыма. Это весьма экстремальное и катастрофическое для нас направление исключено, и это уже хорошо. Касательно того, что будет в последующем, наверное, будет такая же внешняя политика, какая проводилась во время Олланда. Что касается нашего вступления в НАТО и Евросоюз, сегодня и завтра этого нет в повестке дня. Мы хорошо знаем это, мы реалисты, но само по себе уже хорошо исключение того очень плохого сценария, о котором шла речь"- заявил Мамука Кудава.

















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