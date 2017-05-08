Конгресс США отказал в аккредитации российскому агентству Sputnik

08.05.2017 14:55 Пресс-галерея Конгресса США, занимающаяся аккредитацией СМИ, отказалась предоставить российскому информационному агентству Sputnik пропуск для прессы, сообщает "Голос Америки".



Глава пресс-галереи Джастин Уилсон подчеркнул, что аккредитация не дается СМИ, поддерживаемым каким-либо государством. Он отметил, что агентство Sputnik может обжаловать решение. Корреспондент Sputnik Эндрю Файнберг назвал ситуацию "абсурдной" и сообщил, что планирует оспорить позицию пресс-галереи Конгресса.



Sputnik является частью российской государственной медиагруппы "Россия сегодня". Оно занимается освещением событий за рубежом. Должностные лица в США неоднократно обвиняли Sputnik в распространении российской пропаганды и попытках вмешаться в политический процесс в других странах. В феврале с подобными обвинениями выступил представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

















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