НПО призывают к «справедливому» распределению парламентских мандатов

08.05.2017 15:10 Входящие в Форум гражданского общества Восточного партнерства ЕС 85 неправительственных организаций 6 мая направили совместное обращение Парламенту Грузии по предложенным конституционным поправкам, в котором говорится, что новые правила распределения мандатов, которые предусматриваются в этих поправках, «дадут несправедливое преимущество победившей партии».



Согласно предложенным конституционным изменениям, парламентские выборы будут проводиться по пропорциональной системе. Для получения парламентских мандатов политическим партиям придется преодолеть 5%-ый избирательный барьер. А голоса тех партий, которые не смогут преодолеть этот барьер, получит победившая партия, вместо того, чтобы эти голоса пропорционально распределить среди тех партий, которые преодолели барьер.



Неправительственные организации заявляют, что они «действительно приветствуют решение» о переходе полностью на пропорциональную избирательную систему.



«Однако, несмотря на это, к сожалению, новые правила распределения мандатов не обеспечат пропорциональное представительство партий в Парламенте и укоренение устойчивой многопартийной системы. Более того, мы считаем, что представленные правила нарушают основной принцип справедливых выборов – принцип равноправия», - говорится в обращении.



«Как показывает исторический опыт, во время проведенных за 1995-2016 гг. всех выборов, с 5%-ым пределом, количество потерянных голосов составляло около 20,1%, соответственно, вышедшая на первое место партия получила бы в виде бонуса, минимум 7 и максимум 92 мандата», - заявили неправительственные организации.



Организации также выступают против запрета создания избирательных блоков и заявляют, что это решение «в условиях пока еще слабой партийной системы, скудных финансовых ресурсов и 5%-го предела резко увеличивают количество потерянных голосов, а представленные правила распределения мандатов дадут несправедливое преимущество победившей партии».



Неправительственные организации призывают Парламент «с условием сохранения укомплектования Парламента только по пропорциональным правилам, привести правила распределения мандатов в соответствие с принципами справедливых выборов и использовать правила пропорционального распределения нераспределенных мандатов, а избирательный барьер сократить до 3%».



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