«Республиканская партия» поддерживает инициативу "Европейской Грузии" в связи с плебисцитом

08.05.2017 15:27 "Республиканская партия" поддерживает инициативу "Европейской Грузии", провести плебисцит в связи с конституционными поправками, предусматривающими непрямые выборы президента. Об этом говорится в заявлении партии.



"Республиканская партия Грузии" считает, что изменение порядка выборов президента Грузии согласно проекту конституционных поправок не выражает политическое видение граждан Грузии. Подобное масштабное изменение конституционных поправок не должно происходить без учета существующего политического контекста.



Конституция Грузии должна адекватно отражать приоритеты населения Грузии, а также не должна быть документом, отражающим временные, одноразовые решения. Следовательно, мы поддерживаем инициативу политической партии "Движение за свободу-европейская Грузия" о назначении плебисцита - всеобщего народного опроса для того, чтобы узнать мнение избирателей Грузии по особо важным государственным вопросам.



Призываем граждан Грузии, выразить свою волю в связи с назначением плебисцита, что создаст реальное условие, чтобы премьер-министр Грузии назначил плебисцит, и тем самым дать возможность каждому человеку выразить собственное видение о том, чтобы президента Грузии выбирал народ путем прямых выборов (по существующему сегодня правилу), или выбирали партии, которые преодолели барьер (пропорционально полученным голосам).



Мы считаем, что в случае если позиция граждан Грузии не будет учтена, подобного рода изменение не сможет обеспечить функцию стабильного развития страны, не создаст демократическую среду. Назначение плебисцита, и выражение воли граждан является шансом покончить с внедрившейся уродливой практикой, согласно которой каждое изменение Конституции должно быть подогнано под интересы правящей политической силы, и для того, чтобы создать конституционные основы демократического развития"- говорится в заявлении.

















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