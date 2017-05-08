Грузинские институты власти на пути интеграции с ЕС

08.05.2017 16:40 5 мая 2017 года Грузия и ЕС подписали финансовое соглашение, запускающее программу "Механизм технического сотрудничества". Данное соглашение, подписанное Министром европейской и евро-атлантической интеграции Грузии Виктором Долидзе и Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, даст дополнительный стимул и поддержку в выполнении грузинскими институтами власти своих обязательств в отношении их политической и экономической интеграции с ЕС.



Рассчитанная до 2024 года новая программа с общим бюджетом в 32 млн евро поможет грузинским государственным органам выполнить взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации и Соглашения по либерализации визового режима и реадмиссии между Грузией и ЕС, а также поддержит участие грузинских институтов-бенефициаров в отдельных программах ЕС.



"Европейская комиссия неотступно поддерживала Грузию в ходе важного процесса реформ и в будущем планирует продолжать оказывать помощь Грузии. Также мы планируем активизировать наше сотрудничество с Грузией, как региональным лидером в рамках подготовительного процесса в преддверии Саммита Восточного партнерства этого года", – отметил Еврокомиссар Хан.



Программа предоставит общую поддержку правительству Грузии и тренинговую помощь по таким тематикам, как энергетическое законодательства, содействие торговли и внедрение стандартов ЕС в сферах прав интеллектуальной собственности, банковских услуг и государственных закупок.



Помощь будет оказана и в усовершенствовании управления миграции на местном уровне, а также в содействии участия Грузии в программах ЕС "Горизонт 2020" и "Креативная Европа".















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