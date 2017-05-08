Служба госаудита обнаружила нарушения в ряде муниципалитетов

08.05.2017 17:11 «Служба государственного аудита (СГА) проверяет не только законность центральных властей, но и использование публичных ресурсов местными самоуправлениями. В этом году выяснилось, что почти для всех муниципалитетов характерны общесистемные погрешности. В частности, можно выделить несколько категорий: довольно остро стоит проблема учета имущества в самоуправлениях. Почти везде, где мы проводим аудит, выяснилось, что у самоуправляемых городов нет полноценной информации об имуществе, которым они владеют. Этим имуществом незаконно пользуются лица, которые не платят за аренду или другие налоги. В конечном итоге, этой суммы недосчитываются городской бюджет и местное население. Речь идет об участках и другом имуществе, которым должен распоряжаться муниципалитет», - заявила первый заместитель руководителя СГА Нино Ломджария в интервью газете «Квирис палитра».



«Мы имеем дело с коррупцией, сговором или неквалифицированным менеджментом, пусть это выясняют соответствующие ведомства. Обязанность СГА - выявить подозрительные обстоятельства. Если выясняется, что определенные обстоятельства содержат признаки уголовного преступления, мы передаем материалы в прокуратуру. Выяснилось, что закупки, осуществляемые из госбюджета, завершаются неудовлетворительным результатом - большинство муниципалитетов должным образом не контролируют качество и сроки выполнения частной компанией инфраструктурных и других работ. Часто из бюджета самоуправления сумма перечислена, но проекты строительства или реабилитации еще не завершены. С другой стороны, в уже завершенных проектах - уложенных дорогах или других инфраструктурных работах - стоит проблема качества. Проблемы есть и с заключением экспертизы - в отчете часто ничего не говорится о качестве сдаваемых работ, он ограничивается кратким ответом», - отметила в беседе с корреспондентом издания Нино Ломджария.



«Несмотря на скудные аргументы, почему-то руководители муниципалитетов думают, что подозрительные объекты нужно объявить завершенными. Часто проекты откладываются, указанная в первоначальном контракте дата несколько раз меняется. Иногда эта отсрочка даже не объясняется. Более того, когда компания сдает муниципалитету объект с погрешностями, самоуправляемые органы не используют ее гарантийную сумму, а заново платят деньги для исправления погрешностей. Хотя в контрактах предусмотрено, что если компания некачественно выполнит свою работу, то она обязана возместить стоимость повторных работ из собственных средств. Плохо работают и службы внутреннего аудита в самих муниципалитетах. Большинство проблем даже не выявлено. Это повышает риски коррупции. За налаженную работу внутреннего аудита ответственны главы управ, именно им подчиняются эти службы», - пояснила респондент.



«Службы внутреннего аудита должны быть глазами и ушами главы управы. Центральные власти не могут контролировать все. Муниципальное собрание должно определять, как усилить контроль, как эффектно потратить бюджетные средства и т.д. Все зависит от добросовестности сотрудников», - заключила первый заместитель руководителя СГА.















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