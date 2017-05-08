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Без Абхазии и Цхинвальского региона мы не коснемся вопросов территориального устройства – Кобхидзе
08.05.2017 18:01
Сегодня в университете Батуми состоялось всеобщее народное рассмотрение конституционных поправок. На рассмотрении присутствовал и президент Грузии.
По заявлению председателя парламента Грузии, государственная комиссия приняла решение не пересматривать вопросы территориального устройства.
По словам Ираклия Кобахидзе, в ходе пересмотра Конституции не осталось ни одного пункта и статьи, которых бы не коснулась поправка.
По его же словам, комиссия приняла принципиальное решение не пересматривать по существу вопросы территориального устройства страны в Конституции Грузии.
"Это было принципиальное решение, в нашу Конституцию в 1995 году было вложено послание, согласно которому власть не коснется вопросов территориального устройства до того, как не наступит вопрос восстановления территориальной целостности, не будет возможно вести консультации с населением Абхазии и Цхнвальского региона. Послание такое, что мы без Абхазии и Цхинвальского региона не коснемся вопросов территориального устройства. Это послание, думаем, должно было остаться в действующей Конституции, и это решение было принято"- заявил Ираклий Кобахидзе.
Публичное рассмотрение нового проекта Конституции началось 5 мая, и запланировано провести их в 11 городах страны. Процесс всеобщего рассмотрения закончится 15 мая в Тбилиси.
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