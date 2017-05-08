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Без Абхазии и Цхинвальского региона мы не коснемся вопросов территориального устройства – Кобхидзе


08.05.2017   18:01
Сегодня в университете Батуми состоялось всеобщее народное рассмотрение конституционных поправок. На рассмотрении присутствовал и президент Грузии.

По заявлению председателя парламента Грузии, государственная комиссия приняла решение не пересматривать вопросы территориального устройства.

По словам Ираклия Кобахидзе, в ходе пересмотра Конституции не осталось ни одного пункта и статьи, которых бы не коснулась поправка.

По его же словам, комиссия приняла принципиальное решение не пересматривать по существу вопросы территориального устройства страны в Конституции Грузии.

"Это было принципиальное решение, в нашу Конституцию в 1995 году было вложено послание, согласно которому власть не коснется вопросов территориального устройства до того, как не наступит вопрос восстановления территориальной целостности, не будет возможно вести консультации с населением Абхазии и Цхнвальского региона. Послание такое, что мы без Абхазии и Цхинвальского региона не коснемся вопросов территориального устройства. Это послание, думаем, должно было остаться в действующей Конституции, и это решение было принято"- заявил Ираклий Кобахидзе.

Публичное рассмотрение нового проекта Конституции началось 5 мая, и запланировано провести их в 11 городах страны. Процесс всеобщего рассмотрения закончится 15 мая в Тбилиси.







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