Маргвелашвили: Законопроект, который мы обсуждаем, имеет нулевой партийный консенсус

08.05.2017 19:07 Законопроект, который мы обсуждаем, имеет нулевой партийный консенсус, - об этом заявил журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили по завершению всеобщего обсуждения проекта Конституции в Батуми.



По его словам, эти обсуждения должны расшириться и охватить все города и села.



«Хочу поблагодарить собравшееся здесь общество, которое так активно включено в обсуждения. Действительно стало видно, скольких волнует этот верховный закон, по которому мы продолжим жить.



Интересной была одна из реплик, что в Аджарии проживает 400 000 человек и в зале на 200 человек не может быть отражен голос народа. Из этой жаркой дискуссии я заключаю, что дискуссии должны быть развернуты как можно больше, эта дискуссия должна идти во всех селах, во всех городах и борьба мнений приведет к главному этапу – консенсусу.



Конституция является документом всеобщего консенсуса. К сожалению, этот законопроект, который мы обсуждаем, несет нулевой консенсус. Но путем включенности общества мы можем достичь более высокого консенсуса, и такие активные залы дают мне надежду на это», - заявил президент.















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