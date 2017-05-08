Мэрию Тбилиси обвиняют в присвоении финансирования столовых для неимущих

08.05.2017 19:21 Мэрию Тбилиси обвинили в коррупции – на этот раз автором обвинений стал бывший заместитель министра юстиции Грузии, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа – Новая Грузия» Георгий Вашадзе.



Он утверждает, что должностные лица в мэрии присваивают крупную сумму, предназначенную для питания неимущих в 63 бесплатных столовых в Тбилиси. Об этом Вашадзе заявил на брифинге, опираясь на данные мониторинга партии по социальным вопросам.



«За счет бесплатных столовых высокопоставленные представители мэрии и сакребуло (горсовета) ежегодно кладут в свой карман около 8-10 миллионов лари (порядка 3,2-4 миллионов долларов). Это беспрецедентная схема системной коррупции, которая создана сегодня в Грузии», — заявил Вашадзе.



По информации Вашадзе, на сегодняшний день бесплатными столовыми в Тбилиси пользуются 39 тысяч 251 человек и еще 7 тысяч социально незащищенных граждан стоят в очереди, чтобы получить возможность посещать бесплатную столовую. Вашадзе утверждает, что мэрия создает искусственные барьеры, из-за чего не все желающие могут ежедневно пользоваться бесплатным питанием.



«Несмотря на это, бюджет, выделенный на питание всех неимущих, полностью освоен. Речь идет о ежедневно выделяемых 23 тысячах лари (порядка 9,3 тысяч долларов), которые присваивают чиновники», — подчеркнул Вашадзе.



Между тем в мэрии обвинения оппозиционера назвали популизмом и клеветой и посоветовали передать подтверждающую коррупцию документацию правоохранительным органам.



Глава городской службы здравоохранения и социального обслуживания Гела Чивиашвили представил исследования авторитетной неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия», проведенное в 2016 году.



По информации мэрии, на сегодняшний день порядка 39 тысяч бенефициаров раз в день получают горячий обед, калорийность которого составляет 1100 калорий.



«В отчете организации отмечено, что в условиях нового правительства Тбилиси существенно улучшилось санитарное и гигиеническое состояние бесплатных столовых, качество питания, упорядочен учет бенефициаров, мониторинг проводится постоянно, благоустроены здания столовых и заменен инвентарь», — отметил Чивиашвили.

















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