Несовершенным ограничат доступ к азартным играм

08.05.2017 19:45 Доступ несовершеннолетним к азартным играм в сети Интернет будет осложнен. В парламентском комитете юридических вопросов рабочая группа проводит встречу в закрытом формате с целью разработки этого механизма и других изменений.



По словам председателя парламентского комитета по защите прав человека Софьи Киладзе, вовлеченность несовершеннолетних в азартные игры является первейшей проблемой. В то же время она пока не может конкретизировать, какой вид примет законопроект, над которым они работают.



"Это один из наших вызовов, и мы должны все сделать для того, чтобы выработать регуляции, которые первым делом будут направлены на то, чтобы как можно меньше несовершеннолетних включались в азартные игры. В то же время мы максимально постараемся соблюдать баланс между общественным интересом и бизнесом"- заявила Софья Киладзе.

















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