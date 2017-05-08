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Несовершенным ограничат доступ к азартным играм
08.05.2017 19:45
Доступ несовершеннолетним к азартным играм в сети Интернет будет осложнен. В парламентском комитете юридических вопросов рабочая группа проводит встречу в закрытом формате с целью разработки этого механизма и других изменений.
По словам председателя парламентского комитета по защите прав человека Софьи Киладзе, вовлеченность несовершеннолетних в азартные игры является первейшей проблемой. В то же время она пока не может конкретизировать, какой вид примет законопроект, над которым они работают.
"Это один из наших вызовов, и мы должны все сделать для того, чтобы выработать регуляции, которые первым делом будут направлены на то, чтобы как можно меньше несовершеннолетних включались в азартные игры. В то же время мы максимально постараемся соблюдать баланс между общественным интересом и бизнесом"- заявила Софья Киладзе.
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