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ЕНД поддерживает проведение плебисцита по системе президентских выборов
08.05.2017 20:06
Власть не смогла найти хотя бы одну партию сателлита, чтобы объявить поддержку проекту Конституции - заявил журналистам один из лидеров "Единого национального движения" Роман Гоциридзе.
По его словам, всеобщие обсуждения проекта Конституции выявили, что решение "Национального движения" не принимать участия в этом фарсе было правильным.
"Власть хочет создать некую иллюзию рассмотрения в зале, где оппозиция находится в меньшинстве, и будто бы весь народ поддерживает представленный вариант, когда в действительности никто его не одобряет. Власть не смогла найти даже одну партию сателлита, чтобы объявить поддержку Конституции, не говоря о 85 неправительственных организациях. Они хотят создать иллюзию, что это документ, одобренный народом, поэтому наш путь был правильным. Мы прямо пойдем к народу, а не к вынужденно собранным людям, занятым в государственном секторе. На самом деле это является бюрократическим рассмотрением"- заявил Роман Гоциридзе.
По его же словам, ЕНД поддерживает проведение плебисцита в связи с правилом выборов президента и парламента, однако, полагает, что премьер-министр не назначит плебисцит, поскольку мнение народа власть не интересует.
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