Премьер-министр Грузии проводит встречу с Пенсом в Белом доме

08.05.2017 20:34 Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашили проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в Белом Доме, сообщили в пресс-службе грузинского правительства, передает Front News.



Отмечается, что Квирикашили в рамках рабочего визита проведет в Соединенных Штатах три дня по приглашению Пенса.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

