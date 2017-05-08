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Премьер-министр Грузии проводит встречу с Пенсом в Белом доме
08.05.2017 20:34
Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашили проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в Белом Доме, сообщили в пресс-службе грузинского правительства, передает Front News.
Отмечается, что Квирикашили в рамках рабочего визита проведет в Соединенных Штатах три дня по приглашению Пенса.
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