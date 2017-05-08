Еще две партии поддерживают проведение плебисцита по конституционным поправкам

08.05.2017 21:12 Две непарламентские оппозиционные партии – Республиканская партия и Свободные демократы присоединились к инициативе «Движения за свободу – Европейской Грузии», которая предусматривает проведение плебисцита по конституционным поправкам об упразднении прямых выборов президента и в внедрения новой избирательной системы.



«В процессе работы (над конституционными поправками) Грузинская мечта полностью проигнорировала отличающиеся позиции входящих в (Конституционную) комиссию других политических сил, неправительственных организаций и народного защитника по таким главнейшим вопросам, как парламентская избирательная система, а также правила избрания президента страны и его полномочия; И, в итоге, разработала такой законопроект, который во вред демократического развития страны, служит узкопартийным интересам сохранения власти «Грузинской мечтой»», - заявил один из лидеров Свободных демократов Шалва Шавгулидзе на проведенной 8 мая пресс-конференции.



По его словам, Свободные демократы присоединятся к кампании «Европейской Грузии», чтобы «не были произведены изменения существенного характера в Конституции страны в соответствии с узкопартийными интересами и желаниями только одной политической силы, находящейся у власти, для того, чтобы конституционные изменения представляли собой результат широкого общественного консенсуса и согласия».



«Только в таком случае сможет Конституция гармонично регулировать общественно-политическую жизнь страны, эффективно защищать права и свободы каждого гражданина страны или находящегося в стране человека», - заявил Шавгулидзе.



По этому вопросу Республиканская партия опубликовала свое заявление 8 мая, в котором отметила, что изменения в правилах избрания президента «не отражают политического видения граждан Грузии» и что «такие масштабные изменения Конституции не должны производиться без учета существующего политического контекста».



«Конституция Грузии адекватно должна отражать приоритеты населения Грузии, а также не должна быть документом, отражающим временные, одноразовые решения», - говорится в заявлении, - «Соответственно, мы поддерживаем инициативу политической партии «Движение за свободу – Европейская Грузия» о назначении плебисцита».



«Призываем граждан Грузии, выразить свою волю в связи с назначением плебисцита, что создаст реальные условия для того, чтобы премьер-министр назначил плебисцит и таким путем предоставить возможность каждому гражданину выразить свое видение по поводу того, чтобы президент Грузии был избран народом, путем прямого голосования (по существующим сегодня правилам), или теми партиями, которые преодолели барьер (пропорционально полученным голосам», - заявляет Республиканская партия.



«Назначение плебисцита и выражение воли граждан является шансом, чтобы закончить укоренившуюся урродливую практику, согласно которой, каждое изменение Конституции должно быть выкроено под интересы правящей политической силы, и создадим конституционные основания для демократического развития», - говорится в заявлении.



Civil Georgia











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