Сесиашвили: Приезд Лужкова нанес прямой удар по правящей партии

08.05.2017 21:34 По заявлению председателя парламентского комитета обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили, власть примет факт приезда бывшего мера Москвы Юрия Лужкова, как некий урок, чтобы не впускать впредь в Грузию бывших должностных лиц, в отношении которых существуют вопросы относительно независимости и суверенитета страны. По заявлению Сесиашвили "Общественному вещателю", пограничник действовал в рамках закона.



"Если в соответствующей системе не зафиксировано, что тот или иной человек пересек т.н. границу оккупированных территорий, пограничник не мог немедленно отреагировать. Очевидно, это не было зафиксировано в системе, причину чего можно позже выяснить. В паспорте не было т.н. печати, из-за чего пограничник поступил в рамках закона, но, разумеется, политически это абсолютно неприемлемо для нас, поскольку своими наглыми заявлениями он нанес по нам, правящей команде, прямой удар. Мы примем этот факт, как некий урок, чтобы впредь не впускать бывших должностных лиц, к которым существуют вопросы относительно независимости и суверенитета нашей страны"- отметил депутат.



По словам законодателя, в системе должно быть зафиксировано нарушение для того, чтобы в отношении лица было осуществлено реагирование.



"Но лицо может не фигурировать в системе, поскольку добыть базу данных и систему не так легко, когда оккупанты со своей стороны стараются избегать фиксирования печати на границе, или ввода в систему. У государства есть база данных определенных лиц, которые пересекли оккупированную границу, но в данном случае пограничник действовал в рамках закона. Если бы нам заранее было известно об этом, возможно, мы бы иначе отреагировали"- заявил Ираклий Сесиашвили.

















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