Президент США подозревает бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений

08.05.2017 23:22 Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный прокурор США Салли Йейтс причастна к утечке в СМИ секретной информации.



С.Йейтс в понедельник будет выступать на слушаниях в Сенате по вопросу о вмешательстве РФ в кампанию по выборам президента США. Д.Трамп в связи с этим написал в своем Твиттере: "Надо спросить ее под присягой, знает ли она, как секретная информация попадала в газеты".



Расследование о российском вмешательстве началось в американском конгрессе после того, как в СМИ просочились данные о контактах советника Д.Трампа Майкла Флинна с посолом РФ в США Сергеем Кисляком в ходе которых якобы обсуждался вопрос об отмене Соединенными Штатами санкций против РФ.



С.Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Д.Трампа о контактах М.Флинна с российским дипломатом, о чем сам М.Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.



Сама С.Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.















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