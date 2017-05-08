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Президент США подозревает бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений


08.05.2017   23:22
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный прокурор США Салли Йейтс причастна к утечке в СМИ секретной информации.

С.Йейтс в понедельник будет выступать на слушаниях в Сенате по вопросу о вмешательстве РФ в кампанию по выборам президента США. Д.Трамп в связи с этим написал в своем Твиттере: "Надо спросить ее под присягой, знает ли она, как секретная информация попадала в газеты".

Расследование о российском вмешательстве началось в американском конгрессе после того, как в СМИ просочились данные о контактах советника Д.Трампа Майкла Флинна с посолом РФ в США Сергеем Кисляком в ходе которых якобы обсуждался вопрос об отмене Соединенными Штатами санкций против РФ.

С.Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Д.Трампа о контактах М.Флинна с российским дипломатом, о чем сам М.Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.

Сама С.Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.






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