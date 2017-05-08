Дональд Трамп: Я имел большую честь приветствовать сегодня в Белом доме Георгия Квирикашвили

08.05.2017 23:30 Я имел большую честь приветствовать сегодня в Белом доме Георгия Квирикашвили, - об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге «Твиттер».



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился сегодня в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили журналистам после встречи с Дональдом Трампом, со стороны президента США грузинская сторона получила очень четкие послания по поводу поддержки в отношении Грузии.



«У нас состоялась довольно продолжительная встреча с вице-президентом Майком Пенсом. В определенной мере, мы подытожили отношения за прошедшие 25 лет. Как известно, мы отмечаем 25-летний юбилей отношений и говорили о будущих 25 годах. Мы получили очень твердые гарантии в плане углубления партнерства с США по всем направлениям. Это была очень позитивная встреча. У нас состоялся разговор об отношениях по всем направлениям. Это направление обороны и безопасности, культурные отношения, будущая поддержка в развитии демократических институтов, углубление экономических отношений. Думаю, это была очень важная встреча, продолжившаяся встречей с президентом. Со стороны президента мы также получили очень четкие послания по поводу поддержки в отношении Грузии и думаем, что в целом это имеет огромную важность для будущего развития Грузии, стабильности в нашей стране. И США, как главный стратегический партнер Грузии, продолжат значимую поддержку Грузии, и эти отношения в будущем значительно углубятся», - заявил в беседе с журналистами Георгий Квирикашвили.



Премьер также встретился с вице-президентом Майком Пенсом. По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсудили основные вопросы стратегического партнерства двух стран и будущие перспективы сотрудничества. Премьер-министр Грузии находится с 3-дневным официальным визитом в США по приглашению вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса.















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